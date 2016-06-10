Экс-премьер Перу одержал победу на президентских выборах

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным офисом избирательных процессов (ONPE), передает РБК.

По итогам обработки 100% бюллетеней Кучински набрал 50,12% голосов избирателей. Его соперница Кейко Фухимори — дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори — получила 49,88% голосов.

Голосование стартовало еще 5 июня, однако окончательные результаты стали известны только сейчас.

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«Спасибо, Перу! Пришло время работать вместе для будущего нашей страны», — написал Кучински в своем микроблоге в Twitter.

По результатам первого тура выборов, который прошел 10 апреля, победителя определить не удалось. Тогда фаворитом стала Фухимори — она набрала около 40% голосов при необходимых 50%, а Кучински занял второе место.

В своей предвыборной кампании 77-летний Кучински делал ставку на экономическую программу.