В Атлантике нашли тела 17 погибших в авиакатастрофе лайнера Air France

В районе падения А-330 обнаружены тела 17 погибших с пропавшего лайнера.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции подполковник бразильских ВВС Энри МУНЬОС. По его словам, 4 тела принадлежат мужчинам и 4 - женщинам. Пол остальных пока не установлен.

Девять тел на борту фрегата "Конституисау" бразильских ВМС транспортируются в сторону архипелага Фернанду-ди-Норонья у берегов Бразилии. Оттуда они будут переправлены в город Ресифи для опознания. Предполагается, что это будет сделано уже сегодня. Остальные восемь тел находятся на борту французского корабля, также принимающего участие в поисках.

Помимо пяти кораблей ВМС Бразилии, в поисках задействован французский фрегат, а с воздуха поддержку оказывают 14 самолетов. В ближайшие дни, сказал Э.МУНЬОС, интенсивность операции будет сохранена на нынешнем высоком уровне. Основной район поисков удален на 70 км от того места, где с пропавшего аэробуса в ночь на 1 июня пришел последний автоматический сигнал о возникших неполадках. Это примерно в 1,2 тыс. км от побережья Бразилии.

Как сообщал УНИАН, рейс Air France 447 1 июня вылетел из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. Связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета, когда борт находился над Атлантикой. На борту находились 12 членов экипажа и 216 пассажиров из 32 стран.