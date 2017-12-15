Предупреждение конфликта НАТО-Россия назвали приоритетом США - доклад

Ведущие американские эксперты по зарубежной политики отнесли военное противостояние между НАТО и Россией в группу самых опасных возможных конфликтов будущего 2018 года, предупреждение которых должно стать приоритетом для правительства США, передает Голос Америки. При этом вероятность противостояния НАТО и России эксперты оценили как "среднюю", говорится в докладе аналитического центра "Совет по международным отношениям".

Читайте такжеТиллерсон: США первыми отреагируют на нападение против стран-членов НАТОПриоритетными для предохранительных мер со стороны США эксперты также назвали ситуацию в КНДР, разрушительную кибератаку на США, конфликты с участием Ирана, противостояние в Южнокитайском море с участием нескольких стран и террористическое нападение на Америку.

"Учитывая возрастание риска вооруженных конфликтов в мире, США должны взвешенно определить на что обращать внимание и направлять ресурсы, чтобы не допустить потенциально затратных военных операций", - отмечает директор центра Пол Старс.

В целом в 2018 году "Совет по международным отношениям" считает ведущими рисками следующие:

- военный конфликт с участием США, Северной Кореи и ее стран-соседей;

- военное противостояние между Ираном и США, или одним из их союзников из-за вмешательства Ирана в региональные конфликты и поддержку им боевиков, включая хуситов в Йемене и "Хизбаллу" в Ливане;

- чрезвычайно разрушительная кибератака на критическую инфраструктуру США и сети;

- умышленное, или незапланированное военное противостояние между Россией и членами НАТО из-за поведения России в Восточной Европе;

- вооруженное противостояние из-за спорных участков в Южнокитайском море между Китаем и одной или несколькими странами региона, которые также претендуют на данные территории - Брунеем, Малайзией, Филиппинами, Тайванем, или Вьетнамом;

- террористическое нападение со значительным количеством жертв на США или страну-союзника Вашингтона со стороны иностранных или внутренних террористов, или террориста;

- усиление насилия в Сирии, где правительственные войска пытаются восстановить контроль над территорией в условиях роста напряжения между внешними участниками конфликта, включая США, Россию и Иран;

- усиление насилия и нестабильности в Афганистане в результате восстания талибов и потенциального краха правительства.