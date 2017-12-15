Щедрый Джордж Клуни подарил 14 друзьям на "мальчишнике" по миллиону

Друг прославленного актёра Джорджа Клуни рассказал, как в 2013 году тот устроил встречу с 14 друзьями, которые когда-то помогли ему построить карьеру. И раздал каждому по чемодану с деньгами — по миллиону долларов на человека. И это не первый случай, когда Клуни удивляет окружающих внезапными, но очень хорошими поступками.

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Daily Mail рассказывает, что предприниматель Ранд Джербер и ещё 13 человек получили от Клуни весомые денежные подарки за помощь, оказанную ему в первой половине 1990-х, когда он ещё не успел сыграть в таких хитах, как «От заката до рассвета» или «11 друзей Оушена», и ему порой приходилось нелегко. По словам Ранда, Клуни никого не предупредил о своём намерении, передает "Медиаликс".

Есть такая компания ребят, которую мы называем «мальчишки». Джордж позвонил мне и «мальчишкам» и сказал: «Эй, отметьте 27 сентября 2013 года в календарях. Все соберутся у меня дома на ужин»