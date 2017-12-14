В Беларуси осудили жителя Гомеля, который воевал за боевиков на Донбассе (видео)

В Беларуси приговорили жителя Гомеля, который находился в рядах сепаратистов на востоке Украины. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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29-летнего Виталия Котлобая признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании. На оккупированной территории Луганской области он входил в состав так называемого "казачьего полка". На суде Котлобай не отрицал, что был среди "казаков", но пытался убедить следствие, что не принимал участия в военных действиях.

Как сообщал УНИАН, МВД Беларуси остановило проверку обстоятельств исчезновения Павла Гриба в Гомеле.