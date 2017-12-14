После ЧМ по футболу Путин может начать новую гибридную войну - журналист

Несомненно, Владимир Путин вновь займет пост главы Кремля после очередных президентских выборов в России и он может устроить "новый Крым или Донбасс" после чемпионата мира по футболу-2018. Такое мнение выразил российский журналист Семен Новопрудский в журнале "Новое время".

"Главная интрига ближайших президентских выборов в России состоит не в том, какой результат нарисуют победителю. И даже не в явке: хотя массовый бойкот выборов и максимально низкая явка в Москве и Петербурге остаются единственной возможностью оппозиции хоть как-то повлиять на путинскую победу. Интрига в том, что будет делать в своем четвертом (а по факту, учи- тывая фейковое президентство Дмитрия Медведева, пятом) сроке человек, для которого главным методом управления страной стала эскалация гибридных войн", - отметил он.

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По мнению журналиста, главная путинская война — с Украиной — продолжается. Причем Россия по-прежнему упорно отказывается признавать очевидный факт своей военной агрессии против Украины и демонтировать так называемые народные республики.

"Путину, очевидно, понравилось идти на обострение во внешней политике и играть с помощью российской пропаганды роль “теневого властелина мира”. Это желание не отбили даже последствия аннексии Крыма и войны на Донбассе вкупе с падением цен на нефть и санкциями, отбросив российскую экономику почти на 10 лет назад, приведя к рекордному с начала века, длящемуся 36 месяцев подряд падению доходов россиян", - добавил он.

По словам Новопрудского, ожидать от Путина резких провокационных шагов в ближайшие месяцы, скорее всего, не приходится.

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"По крайней мере, до конца чемпионата мира по футболу в России, который закончится 15 июля. Неслучайно Путин отказался от идеи бойкота зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее, несмотря на санкции МОК: потерять в последний момент чемпионат мира по футболу российские власти, видимо, все-таки не хотят. Однако вероятность повторения чего-то, похожего на путинскую политику сразу после Олимпиады в Сочи, во втором полугодии 2018 года весьма велика. Есть и потенциальные театры новых и старых военных провокаций Кремля — КНДР, Украина, Ближний Восток. Возможно, некоторые другие постсоветские государства", - добавил он.

По мнению журналиста, не занимаясь развитием экономики и не создав полноценных государственных институтов, Путин превратился в банального пожизненного диктатора, сменить которого путем демократических выборов невозможно.

"Теперь развилка возможностей на ближайшее время такова: либо крайне неоднородное окружение Путина ради самосохранения начнет процесс постепенного возвращения России в русло западной цивилизации, либо “коллективный” Путин снова будет мелькать в мировых сводках новостей как автор и вдохновитель новых гибридных войн с реальными жертвами. Игра в великую империю слишком понравилась и Путину, и части российской элиты, и большинству граждан. Пока российское общество не в состоянии оказывать давление на власть, она продолжит заниматься реализацией своих имперских комплексов. До тех пор, пока не иссякнут экономические ресурсы для такой политики", - подытожил Новопрудский.

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