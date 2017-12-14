Россия может разместить в Беларуси военные склады

14 ноября вступило в силу соглашение между правительствами Республики Беларусь и Российской Федерации о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух государств.

Как следует из документа, техническое обеспечение региональной группировки войск осуществляется силами и средствами двух государств "в интересах своих национальных частей региональной группировки войск, а при необходимости — в интересах всех войск, входящих в состав группировки", передает Naviny.by.

В соглашении также говорится, что дообеспечение вооружением и военной техникой, иными материальными средствами белорусской части региональной группировки войск организуется Министерством обороны Российской Федерации в согласованных объемах за счет имеющихся запасов вооруженных сил РФ в период нарастания военной угрозы Союзному государству и в военное время.

В период "непосредственной угрозы агрессии" запасы вооружения, военной техники и других материальных средств, предназначенные для российской части региональной группировки войск, могут перемещаться на стационарную материально-техническую базу вооруженных сил Беларуси.

По мнению экспертов, приведенные выше два положения и являются ключевыми в документе.

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Насколько можно понять из контекста, дообеспечение белорусской части региональной группировки войск вооружением, военной техникой и иными материальной средствами за счет запасов Минобороны России будет производиться при доведении численности вооруженных сил Беларуси до штатов военного времени в период нарастания военной угрозы и начала войны.

Тогда потеряют смысл положения Договора об ограничении обычных вооружений в Европе, который, впрочем, Россия уже не соблюдает.

Как показал опыт учений "Запад", сроки переброски тяжелого вооружения и боевой техники по железной дороге из-под Ярославля (и даже из-под Москвы) на западные рубежи союзного государства слишком велики по меркам современной войны.

Выходом является предварительное складирование тяжелого вооружения и боевой техники в Беларуси с последующей доставкой туда по воздуху необходимого персонала.

Отмечается, что вопреки опасениям отдельных наблюдателей, места складирования на белорусской территории военной техники и вооружения, предназначенных для российских войск, не приобретут статус военной базы и будут находиться под юрисдикцией Беларуси: просто так прийти и воспользоваться этими запасами в любой момент российские военные не смогут.

"Теоретически они могли бы охранять это имущество. Но на этот счет существует ряд ограничений. В частности, на срок пребывания российских военных на белорусской территории — максимум два месяца. Потом они должны убыть, а на их место могут приехать другие. Процедура затратная и канительная, и вряд ли она будет использована. Скорее, складированные на белорусской территории вооружения, боевую технику и запасы другого военного имущества будут охранять белорусские военные или военизированная охрана, подведомственная МВД", - считают эксперты.

Как сообщал УНИАН, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил в интервью Reuters, что Россия оставила часть войск на территории Беларуси и вывела лишь небольшую часть контингента. Он добавил, что Россия вывела, в первую очередь с целью демонстрации вывода, авиационные части, которые вернулись на свои аэродромы, откуда им на преодоление расстояния в 300-400 км нужно совсем мало времени.