Россия оставила часть военных в Беларуси после учений "Запад-2017" – Муженко

Россия оставила свои войска после учений "Запад-2017" в Беларуси, несмотря на обещания не делать этого. Об этом заявил в комментарии Reuters начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

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"У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12 500 военнослужащих, из которых якобы 3 000 были российскими, но там на самом деле их было значительно больше", – сказал генерал армии.

"Россия продемонстрировала, и это была прежде всего демонстрация, возврат авиационных частей – они поднялись в воздух и улетели на аэродромы России. Но мы понимаем, что для авиации 300-400 км – это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время", – сказал он.

По мнению Муженко, напряжение не уменьшилось, а наоборот растет.

Руководитель Генштаба также отметил, что Киев надеется на получение летального оборонного вооружения от США. "Мы ожидаем соответствующего решения, потому что все переговоры закончились, а соответствующие вопросы были согласованы – по перечню и типам оружия – и мы ожидаем только политического решения наших стран-партнеров", – сказал он.

Напомним, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября. Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тыс. лиц.

19 сентября стало известно, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лузкий" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, двое оказались в больнице.

На последнем этапе учений было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара.