Отменены рейсы и хаос на дорогах: Европа страдает от мощных снегопадов (видео)
18:30, 12 декабря 2017Мир
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В Великобритании метель была наибольшей за последние четыре года.
Отменены рейсы и хаос на дорогах: Европа страдает от мощных снегопадов
Отменены рейсы и хаос на дорогах: Европа страдает от мощных снегопадов. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В Великобритании метель была наибольшей за последние четыре года. Из-за непогоды кое-где закрыты школы, а люди остаются без света.
Погодные капризы ощутили на себе и путешественники в Бельгии из-за отменены или задержания десятков рейсов. Через снег никуда не полетели и самолеты в Нидерландах. В Германии в катки превратились дороги, фиксируют многочисленные аварии.
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