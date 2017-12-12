Отменены рейсы и хаос на дорогах: Европа страдает от мощных снегопадов (видео)

Отменены рейсы и хаос на дорогах: Европа страдает от мощных снегопадов. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В Великобритании метель была наибольшей за последние четыре года. Из-за непогоды кое-где закрыты школы, а люди остаются без света.

Погодные капризы ощутили на себе и путешественники в Бельгии из-за отменены или задержания десятков рейсов. Через снег никуда не полетели и самолеты в Нидерландах. В Германии в катки превратились дороги, фиксируют многочисленные аварии.