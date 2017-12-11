Нормализация отношений между Польшей и РФ возможна, но уже после Путина – посол

Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что нормализация отношений между Варшавой и Москвой возможна, но только после того, как главой РФ не будет Владимир Путин.

Об этом дипломат сказал в интервью изданию "Деловая столица".

"Что касается Российской Федерации, то нормализация наших отношений возможна. Но только после того, как главой страны не будет Владимир Путин и Россия прекратит проводить путинский курс в международной политике. Путин не вечен: он не будет жить до 100 лет", - сказал он.

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По словам посла, в мире сейчас происходят глобальные процессы, смысл которых до конца никто не понимает и не может контролировать.

"И я думаю, что в России также сейчас идут в политикуме какие-то преобразования, которых мы не понимаем. Но изменения будут, и, возможно, скоро Российская Федерация станет частью демократической безопасной Европы. Будем ждать. А пока надо продлить действие санкций против России на последующие годы, чтобы российские политики наконец осознали опрометчивость путинского курса", - добавил он.

Напомним, недавно в канцелярии польского президента заявили, что некоторые страны Европы при необходимости выбрать между Украиной и РФ могут склониться в пользу Москвы, в этой ситуации Польша может не поддержать Киев, как раньше.