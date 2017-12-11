Премьер Израиля призвал палестинцев признать статус Иерусалима

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинцы должны "понять и принять", что Иерусалим - столица Израиля; в этом случае, по его мнению, может быть достигнут мир.

По словам Нетаньяху, Иерусалим был столицей Израиля на протяжении 3000 лет и "никогда не был столицей никакого другого народа", передает Би-Би-Си.

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Он сделал это заявление на фоне демонстраций протеста в арабских и мусульманских странах в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Выступая в Париже после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Нетаньяху назвал попытки отрицать "тысячелетнюю связь еврейского народа с Иерусалимом" абсурдом.

"Вы можете прочесть про это в одной хорошей книге - она называется Библия, - сказал премьер-министр. - Вы можете прочесть это и в других книгах. Об этом известно из истории еврейских общин по всей диаспоре… Где еще может быть столица Израиля, как не в Иерусалиме?".

"Чем скорее палестинцы примут это как реальность, тем скорее мы достигнем мира", - сказал Биньямин Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. По его словам, он распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь Нетаньяху призвал все страны признать Иерусалим столицей этой страны.

В то же время в Европейском Союзе и генсек ООН выступают за то, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.

В МИД Украины заявили, что выступают за соблюдение норм международного права в вопросе о статусе Иерусалима и призвали мировое сообщество к возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию.