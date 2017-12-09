В день борьбы с коррупцией ООН подсчитала ежегодный объем взяток в мире

Ежегодный объем взяток в мире оценивается в $1 трлн. При этом мировая экономика теряет еще $2,6 трлн в связи с коррупционной деятельностью.

Читайте такжеПуть борьбы с коррупцией Украина еще не прошла – посол СШАОб этом сообщает Центр новостей ООН, напоминая, что сегодня, 9 декабря, – Международный день борьбы с коррупцией.

По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.

По данным организации Transparency International, Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131 место в мире.