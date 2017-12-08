В ЕС обещают "пристально следить" за антикоррупционными органами в Украине

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что фундаментом для реформ, которые должны стать в Украине необратимыми, является борьба с коррупцией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции по завершении заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС.

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"Борьба с коррупцией является фундаментом для всех реформ. Много было достигнуто, но есть политические условия по борьбе с коррупцией, которые еще должны быть выполнены", - отметила Могерини.

По ее словам, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил о своем желании и преданности решить эти проблемы. Могерини напомнила, что Украина с помощью ЕС и других международных партнеров учредила новые антикоррупционные институты.

"Мы призываем украинскую власть ужесточить свои усилия, чтобы гарантировать независимость, оперативный потенциал и эффективность антикоррупционных институтов. Мы будем продолжать работать сообща и пристально следить за действиями соответствующих украинских органов", - сказала высокий представитель ЕС и подчеркнула важность роли гражданского общества.

Как отметила Могерини, заседание было очень "интенсивным, насыщенным и позитивным". Высокий представитель обратила внимание, что сегодняшняя встреча была первой после вступления в силу Соглашения об ассоциации и безвизового режима.

"Это показывает, что, работая вместе, мы можем достичь ощутимого положительного результата для наших граждан", - подчеркнула она.

Могерини сообщила, что во время заседания обсуждались поводимые в Украине реформы, в частности, в социальной сфере - по охране здоровья и пенсионная реформа, закон о приватизации, земельный и реформа в энергетической сфере.

"Все вопросы, которые могут открыть значительный потенциал для экономического развития и улучшить жизнь ее граждан", - отметила Могерини.

При этом высокий представитель ЕС выразила убеждение в необходимости сделать эти реформы необратимыми.