В Китае произошел взрыв на химпредприятии, есть погибшие - СМИ

На востоке Китая в результате взрыва на территории индустриального парка химической промышленности погибли двое человек, еще семеро остаются под завалами, сообщает Новое время со ссылкой на Синьхуа.

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"Взрыв произошел примерно в 2:20 утра в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности в Гуаннанському уезде", - говорится в сообщении.

"Двое человек погибли и семь оказались в ловушке после того, как произошел взрыв в промышленном парке провинции Цзянсу в восточном Китае", - говорится в сообщении.

Пожарным удалось потушить пламя, проводятся спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в результаты взрыва в китайском городе Нинбо на юг от Шанхая погибли минимум двое человек.