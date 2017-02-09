На заводе аккумуляторов Samsung в Китае произошел пожар

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на китайские СМИ.

Сообщается, что это предприятие поставляло комплектующие для смартфонов Galaxy Note 7, производство которых прекратилось после многочисленных взрывов батарей.

В китайской социальной сети Weibo появились фотографии, на которых видно, как над зданием фабрики поднимаются клубы черного дыма.

Представитель завода Шин Юн Ду заявил, что пожар вспыхнул в хранилище отходов, где хранились в том числе бракованные батареи, однако он не повлиял на производственный процесс.

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При этом представители городской пожарной службы сообщают, что произошло возгорание батарей в одном из производственных цехов.

По информации агентства "Сина", Samsung SDI поставляла около 65% аккумуляторов для смартфонов Samsung Galaxy Note 7.

В феврале компания Samsung SDI сообщила, что инвестировала около 129 млн долларов в обеспечение безопасности батарей и что в скором времени они могут появиться в новых моделях смартфонов Samsung.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Сеуле корпорация Samsung Electronics на пресс-конференции подвела итоги расследования причин возгорания смартфонов Galaxy Note 7.

Компания исследовала более 200 тыс. смартфонов и 30 тыс. аккумуляторов и пришла к выводу, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

Как известно, американская Комиссия по безопасности потребительских товаров сообщала о почти 100 случаях перегрева батареи Galaxy Note 7. Одно из устройств загорелось на борту самолета Юго-западных авиалиний. Другое воспламенилось во время зарядки в салоне «Джипа» семьи из Санкт-Петербурга, Флорида, в результате чего автомобиль сгорел.