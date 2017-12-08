Рианна продемонстрировала на себе носки, которые дороже iPhone X (фото)

Знаменитая американская певица Рианна выложила в свой Іnstagram пару снимков, на которых она предстает в новых носках от Gucci. Стоимость этой детали гардероба $1340. Пресса отмечает, что это заметно дороже новейшего iPhone X, которым можно обзавестись за $1099.

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Эти носки инкрустированы стразами. Они являются самыми дорогими в коллекции этого вида одежды от Gucci. Другие носки от этого бренда можно приобрести за $100-500, пишет "Главком".

Напомним, Рианна часто публикует на своей странице новинки своего роскошного гардероба. Специалисты отмечают, что после того, как эта певица примерит тот или иной наряд на своей странице в социальной сети – спрос на него вырастает в разы.