Time включил Трампа, Навального и Рианну в список самых влиятельных людей в интернете

Американский журнал Time в третий раз представил список 25 самых влиятельных людей в интернете. Он опубликован на сайте издания.

Одним из наиболее влиятельных людей на просторах всемирной сети Time назвал российского оппозиционера Алексея Навального. У его канала в Youtube более миллиона подписчиков.

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«В стране, где большинство СМИ контролируется государством, российский оппозиционный активист использует Youtube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля», пишет издание.

В список также попал президент США Дональд Трамп, который обладает наибольшим количеством подписчиков в твиттере среди мировых лидеров. Отмечается, что противоречивые сообщения американского лидера в микроблоге зачастую приносят вред его президентству.

За ироничность в твиттере Time сравнил Трампа с писателем О. Генри.

Кроме того, в список вошли певицы Кэти Перри и Рианна, а также автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

Отметим, что в список Time также попала девочка из сирийского Алеппо Бана Алабед, которая приобрела известность благодаря своим твитам "об ужасах гражданской войны в Сирии".

Напомним, что записи Трампа в твиттере нередко становятся поводом для бурных дискуссий в соцсетях.