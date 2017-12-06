Обама стал автором самого популярного по количеству лайков сообщения в Twitter

Самым популярным твитом в 2017 году стала запись 44-го президента США Барака Обамы.

Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на данные компании Twitter.

Пост Обамы опубликованный 13 августа, набрал почти 4,6 миллиона лайков, его ретвитнули более 1,7 миллиона раз.

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Запись была сделана во время волнений в штате Вирджиния, когда участников демонстраций против сноса памятников участникам гражданской войны в США обвинили в "белом национализме".

"Никто не рождается, ненавидя других людей из-за цвета кожи, происхождения или религии", - написал Обама.

"Людей еще нужно научить ненавидеть. Но если их можно научить ненависти, их можно обучить и любви...", - добавил Обама в комментарии к твиту.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

В целом, три сообщения Обамы в этом году попали в топ-10 по количеству ретвитов, а в десятке лучших по количеству лайков оказались два его твита.

Среди лидеров также оказался пост популярной певицы Арианы Гранде, написанный после терракта на ее концерте в Манчестере в мае этого года.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Аккаунт действующего президента США Дональда Трампа стал самым популярным среди мировых лидеров и должностных лиц США, однако несмотря на его активность, сообщения не смогли набрать необходимое количество лайков и репостов, чтобы оказатся в первой десятке.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter коллаж, на котором он в буквальном смысле "затмевает" своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму.