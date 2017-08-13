"Позор вам! Расходитесь по домам": губернатор Вирджинии разгоняет протест "белых националистов"

Губернатор американского штата Вирджиния, где объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений на акциях протеста ультраправых и их противников, призвал зачинщиков столкновений разойтись по домам. Об этом пишет "Русская служба ВВС".

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"Я хочу обратиться ко всем сторонникам превосходства белой расы и нацистам, которые сегодня пришли в Шарлоттсвилл. Наше обращение четко и просто: расходитесь по домам. Это общество не принимает вас. Позор вам. Вы строите из себя патриотов, хотя на самом деле вы кто угодно, но не патриоты. Сегодня вы пришли, чтобы навредить людям, и вы это сделали. Но я хочу ясно заявить: мы сильнее вас", - сказал на пресс-конференции глава штата Терри Маколифф.

Губернатор-демократ также сообщил, что уже дважды попросил президента США Дональда Трампа инициировать движение для сплачивания людей.

Он также поблагодарил полицию и другие правоохранительные органы, а также экстренные службы, которые оказывали помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла и 34 человека были травмированы, когда автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых.

Полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, предположительно, сидевшего за рулем машины. Ему предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях города. В нескольких районах введено чрезвычайное положение.

Также в субботу на окраине Шарлоттсвилла потерпел крушение полицейский вертолет, погибли два человека. Пока неизвестно, связано ли крушение со столкновениями в городе.

Акция "Объединим правых" заявлялась как митинг протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилла и должна была начаться в полдень по местному времени. Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевших поражение в Гражданской войне 1861-65 годов.