Изготовил бомбу, посмотрев видео ИГИЛ: брат "манчестерского террориста" рассказал подробности подготовки к взрыву

Брат манчестерского террориста Ашем Абеди, которого арестовали в Ливии, рассказал во время допроса, что знал о предстоящем теракте. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на пресс-службу ливийских силовиков.

Брат террориста рассказал, что смертник самостоятельно изготовил бомбу, посмотрев видео ИГИЛ, а он помогал ему и знает механизм взрывного устройства.

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Также он отметил, что они разговаривали с братом за 30 минут до самого взрыва. Но он не знал, где и когда именно должен был быть теракт.

Как сообщал УНИАН ранее, вечером в понедельник, 22 мая, в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство.

23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Вечером во вторник полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта. Им является Салман Абеди, который, согласно информации британских СМИ, родился в Манчестере в семье выходцев из Ливии, которые сбежали с родины, спасаясь от режима бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Семья Абеди жила на юге Манчестера меньшей мере в течение последних десяти лет.