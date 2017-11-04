"Карточный домик" без Спейси: компания Netflix прекращает сотрудничество с актером

Компания Netflix заявила, что прекратит сотрудничество с оскароносным Кевином Спейси на фоне сексуального скандала вокруг персоны актера, пишет The Guardian.

Отмечается, что компания также отказалась выпускать сериал «Карточный домик», главного героя которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

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Компания ищет способ продолжить съемки шоу без участия актера.

При этом, по данным Variety, продюсеры сериала могут убрать из сериала Фрэнка Андервуда и в шестом сезоне сделать главным действующим лицом его жену Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт. В настоящее время продюсеры изучают контракт Спейси, чтобы продумать дальнейшие действия.

Как сообщал УНИАН ранее, голливудского актера Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах девять коллег по сериалу «Карточный домик». Люди, которые работали с актером на съемочной площадке рассказали, что Спейси превратил съемки на «токсичную» работу через шаблон сексуальных домогательств. Коллеги актера отмечают, что он вел себя как «хищник» и позволял себе грубые комментарии.