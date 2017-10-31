Из-за скандала шестой сезон популярного сериала с Кевином Спейси станет последним

Видеосервис Netflix Inc объявил о том, что один из самых популярных сериалов, который производит компания с 2013 года – «Карточный домик» - завершается. Нынешний сезон – шестой по счету – будет последним, передает РБК.

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При этом Netflix выразил глубокую озабоченность в связи с появившимися сутки назад обвинениями в адрес сыгравшего главную роль в «Карточном домике» Кевина Спейси. Актер Энтони Рэпп обвинил актера в сексуальном домогательстве в 1986 году.

Спейси в свою очередь ответил в Twitter, что ему было жутко услышать об истории, о которой он даже и не помнил. Актер принес искренние извинения за свои действия, которые могли объясняться сильным алкогольным опьянением. Также двукратный обладатель премии «Оскар» Спейси признался, что имел связи как с мужчинами, так и с женщинами, а сейчас сделал выбор в пользу гомосексуальности.