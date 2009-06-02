Ющенко встретился с учащимися Украинской папской коллегии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина высоко ценит отношения с Ватиканом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на встрече со студентами и семинаристами Украинской папской коллегии Св. Йосафата в Ватикане. На встрече также присутствовала жена Президента Екатерина ЮЩЕНКО

Обращаясь к присутствующим студентам и семинаристам, В.ЮЩЕНКО отметил, что перед ними, как будущими пастырями, священниками и духовниками украинского народа, стоят большие задачи укрепления украинской нации.

«Через вашу миссию, дорогие семинаристы, творится уникально важное дело становления нашей нации и государства», - сказал он, добавив, что без основ веры невозможно строить государство.

Говоря об Украинской папской коллегии Св. Иосафата, Президент отметил, что в течение многих лет испытаний для Украины и нашего народа именно здесь был единственный центр, который питал запрещенную коммунистами греко-католическую церковь, предоставлял возможность украинцам получить духовное образование и служить своему народу, донося до него слова веры.

Украинская Греко-католическая церковь, безусловно, играет важную роль как мощная опора нашей государственности и носитель нашей неразрывной связи с Европой, также отметил Президент.

Со своей стороны государство, убежден В.ЮЩЕНКО, должно сделать все возможное, чтобы поддержать восстановление в нашем обществе христианских и национальных ценностей, морали и культуры. Президент подчеркнул, что мечтает о создании единой поместной православной церкви в Украине, и выразил уверенность, что это обязательно произойдет.

«Я вижу сегодня в руководителях церкви большое желание объединении», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз подчеркнул, что Украина сегодня является примером толерантности в межконфессиональных отношениях. Глава государства подчеркнул, что задачей власти было и остается развитие «открытых и честных» отношений с церковью.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит уникальные отношения, которые она имеет со Святым Престолом - укреплению этих взаимоотношений собственно был посвящен сегодняшний визит.

В свою очередь руководство коллегии и семинаристы поблагодарили Президента и его супругу за посещение их учебного заведения. Участники встречи также выразили признательность Главе государства за последовательное внимание к потребностям духовной жизни украинской общины.

Во время встречи Виктор и Катерина ЮЩЕНКО ответили на вопросы студентов и семинаристов.

*** Украинская папская коллегия Святого Иосафата (Украинская папская большая семинария) находится в непосредственной юрисдикции ватиканской Конгрегации Восточных Церквей. Она является старейшим учебным заведением Украинской греко-католической церкви в Риме.

Коллегия была открыта в декабре 1897 года по повелению Папы Льва ХІІ как Папская Руская коллегия. С 1904 г. - под руководством отцов-василиан. С 1942 г. здесь резиденция Апостольского Визитатора для украинцев-католиков в Западной Европе.

За время своего существования коллегия воспитала 400 священников, из которых 25 стали епископами. Сейчас здесь учится около 50 выходцев из Украины и диаспоры. Семинаристы учатся в римских папских университетах и институтах, а духовно формируются в коллегии, изучая литургию, церковное пение и историю украинской церкви. Преподавание ведется на украинском и итальянском языках.