Парижские диспетчеры потеряли надежду на спасение аэробуса Air France

Сотрудники авиадиспетчерской службы парижского аэропорта "Шарль де Голль" сообщили, что потеряли надежду на то, что самолет Air France, вылетевший из Рио-де-Жанейро, мог уцелеть. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. На борту аэробуса A330-200 находятся 216 пассажиров и от 12 до 15 членов экипажа. Он должен был прилететь в Париж в 12:10 по киевскому времени.

Отряд бразильских ВВС проводит поисково-спасательные работы в районе острова Фернанду-ди-Норонья, расположенного примерно в 350 километрах от северо-восточного побережья Бразилии. Известно, что радар, находящийся на полпути между Бразилией и Францией (остров Сал, республика Кабо-Верде), не зафиксировал прохождения самолета.

Аэробус пропал с экранов радаров в понедельник, 1 июня, около 09:00 утра по киевскому времени. Он следовал рейсом 447 из Рио-де-Жанейро.