Германия увеличит выплаты иммигрантам за возвращение на родину - СМИ

Правительство Германии хочет выплачивать дополнительную премию искателям убежища, которые добровольно вернутся из ФРГ на родину, сообщает Deutsche Welle.

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По данным министерства внутренних дел, мигранты, которые до 28 февраля примут участие в программе возврата, смогут получить дополнительную поддержку для реинтеграции" на сумму до трех тысяч евро, сообщает агентство dpa.

Сейчас мигранты получают за отказ от дальнейшего рассмотрения своей заявки на убежище дела в ФРГ по 1200 евро на человека, старше 12 лет, и по 600 евро на ребенка.

"Если до конца февраля вы зголоситеся на добровольное возвращение, то сможете получить кроме стартовой помощи, еще и финансовую помощь на жилье в стране происхождения на первые 12 месяцев", - сообщил в воскресенье, 3 декабря, в интервью изданию Bild am Sonntag министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere). В частности, эти деньги могут быть предоставлены на оплату аренды, строительство или ремонт жилья, оборудование для кухни или ванной комнаты. Одно лицо может получить сумму до одной тысячи евро, семья - до трех тысяч евро.

Как сообщает издание Bild am Sonntag, сейчас в Германии насчитывается около 115 тысяч мигрантов, которые получили отказ в убежище, но остались в стране. В период с февраля по октябрь 2017 года только 8639 человек получили финансовую помощь от правительства и добровольно покинули страну.