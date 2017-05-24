Германия потратила на беженцев в прошлом году 9,3 миллиарда евро – СМИ

Федеральное правительство Германии выделило земельной и коммунальной власти в 2016 году 9,3 миллиарда евро на расходы, связанные с беженцами.

Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на доклад, который в среду, 24 мая, будет представлен на обсуждение кабинета министров, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что из этих денег 5,5 млрд евро пошли на поддержку мигрантов, чьи заявления на предоставление им статуса беженцев находятся еще в стадии рассмотрения. Еще 2 млрд евро предназначены на мероприятия по интеграции, 400 млн - на строительство и оборудование общежитий, 350 млн - на поддержку несовершеннолетних беженцев, прибывших на территорию Германии без сопровождения родителей.

Кроме того, по данным Министерства финансов ФРГ, федеральное правительство выделило свыше 11 млрд евро на мероприятия, которые должны ликвидировать, или, как минимум, сократить причины бегства людей из своих стран.

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Координатор по делам беженцев, глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер (Peter Altmaier) заявил, что поток мигрантов в Европу постепенно ослабевает. Резко сократился приток беженцев из Турции в Грецию. Не увеличивается число мигрантов, попадающих в Европу по средиземноморскому маршруту из Ливии в Италию.

«Наши мероприятия по улучшению ситуации в Ливии, Мали и Нигере начинают приносить первые плоды», - подчеркнул Альтмайер.