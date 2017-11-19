Евросоюз готовит секретный план действий на случай неорганизованного Brexit - СМИ

Евросоюз разрабатывает специальный план на случай, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, существует "большая вероятность", что Британия будет неорганизованно выходить из блока после возможной отставки правительства премьер-министра Терезы Мэй.

В секретных планах на случай непредвиденных обстоятельств со стороны Еврокомиссии и национальных властей говорится о том, что им нужно будет инвестировать сотни миллионов фунтов на подготовку к беспорядочному Brexit в 2019 году.

Сообщается, что "Группа готовности к Brexit" планирует худший сценарий. Планы на случай непредвиденных обстоятельств включают в себя отключение Британии баз данных безопасности ЕС и будут переданы европейским правительствам.

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Как сообщал УНИАН, обязательства Великобритании в отношении ЕС будут касаться 74 европейских учреждений. Хотя Еврокомиссия еще не назвала окончательной стоимости "счета" за выход Великобритании из ЕС, уже известно, что Лондону придется продолжать выплаты и после выхода.

Среди обязательств Великобритании - финансирование Европейского инвестиционного банка, доля в финансировании сделки между ЕС и Турцией при поддержке беженцев, а также финансирование учителей в европейских школах.