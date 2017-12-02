Служба спасения Финляндии начала принимать запросы по SMS

В Финляндии служба спасения будет реагировать на отправленные SMS с запросами о помощи. Как уточнили в самой службе, это создано для тех, кто не может говорить или слышать, передает kommersant.ru. До отправки текстового сообщения необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти верификацию.

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Для быстрого реагирования на запрос пользователь должен указать в сообщении всю необходимую информацию максимально подробно, чтобы оператору не требовалось уточнять данные. В службе отметили, что зарегистрироваться на сайте может любой желающий, но просит жителей Финляндии отправлять SMS только если звонок невозможен.