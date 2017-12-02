Самоубийство на Гаагском трибунале: в крови хорватского генерала Праляка нашли цианид

В крови экс-главы Хорватского совета обороны в Боснии и Герцеговине Слободана Праляка, который ранее совершил самоубийство в зале суда, нашли цианистый калий. Об этом сообщает прокуратура Нидерландов.

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«Предварительные результаты токсикологической экспертизы показали концентрацию цианистого калия в крови Праляка. Это привело к сердечной недостаточности, что указано как предполагаемая причина смерти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при вскрытии присутствовали также два хорватских эксперта.

29 ноября Праляк совершил самоубийство после оглашения решения по апелляции Международным трибуналом в Гааге по бывшей Югославии.