Стало известно возможное наказание для Флинна за ложь
23:54, 01 декабря 2017Мир
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Прокуроры ожидают до шести месяцев тюрьмы для Флинна и штраф от $500 до $9,5 тыс.
Майкл Флинн / REUTERS
Бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну может грозить заключение и штраф за то, что он солгал ФБР. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на документы минюста.
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Как сообщается, прокуроры ожидают до шести месяцев тюрьмы для Флинна и штраф от $500 до $9,5 тыс.
Ранее экс-советника обвинили в том, что он солгал при даче показаний ФБР. Впоследствии Флинн признал себя виновным.
Помимо этого, СМИ сообщили, что он готов дать показания против президента США Дональда Трампа.
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