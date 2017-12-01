Стало известно возможное наказание для Флинна за ложь

23:54, 01 декабря 2017
Мир
1170

Прокуроры ожидают до шести месяцев тюрьмы для Флинна и штраф от $500 до $9,5 тыс.

Майкл Флинн / REUTERS

Бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну может грозить заключение и штраф за то, что он солгал ФБР. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на документы минюста.

Читайте такжеБелый дом прокомментировал признание вины Флинном в даче ложных показаний

Как сообщается, прокуроры ожидают до шести месяцев тюрьмы для Флинна и штраф от $500 до $9,5 тыс.

Ранее экс-советника обвинили в том, что он солгал при даче показаний ФБР. Впоследствии Флинн признал себя виновным.

Помимо этого, СМИ сообщили, что он готов дать показания против президента США Дональда Трампа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #наказание для Флинна#показания Флинна#Трамп и Флинн