Вокруг увольнения Маслякова из КВН разразился скандал: пресс-служба говорит, что он сам ушел

Президент международного союза КВН Александр Масляков уволился с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН".

Это произошло по его же инициативе, а не из-за проверок прокуратуры, которые были инициированы Transparency International, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.

Ранее Transparency International опубликовала исследование, согласно которому при управлении Масляковым ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН" возник конфликт интересов, так как будучи его руководителем, Масляков передал в собственность Телевизионному творческому объединению "Александр Масляков и компания" (ТТО "АМиК"), учредителем которого является он сам, кинотеатр "Гавана". В мае Transparency International направило заявление в прокуратуру с просьбой проверить деятельность Маслякова. В мае 2017 прокуратура Москвы сообщила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы. Организация оспорила ответ московской прокуратуры в Генеральной прокуратуре РФ, и только после этого правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.

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"Процедура увольнения с должности директора ГУП "ММЦ Планета КВН" инициирована А. В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства. Однако, в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона", — сказали в пресс-службе.

В союзе подчеркнули, что об обстоятельствах проверки, в том числе о содержании поступившей жалобы, Маслякову известно не было. При этом на момент поступления запроса из прокуратуры он уже не состоял в должности директора ГУП.

"Насколько известно, по результатам этой проверки, никакие меры реагирования не принимались. Таким образом, доводы организации Transparency International не подтвердились", — подчеркнули в пресс-службе.