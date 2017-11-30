Танзания осталась без электричества из-за технического сбоя

В энергосистеме Танзании произошел масштабный технический сбой, из-за которого без электричества осталась почти вся страна, сообщает Reuters. Проблема затронула все регионы, подключенные к национальной электросети, сообщили в танзанийской национальной энергокомпании TANESCO.

Читайте такжеВ Танзании нашли 10 тысяч несуществующих госслужащих: "мертвые души" стоили бюджету $2 миллиона ежемесячноАварийное отключение произошло сегодня утром и до сих пор устранить неисправность не удалось.

Отмечается, что частичные отключения электроэнергии происходят в Танзании регулярно. В стране в качестве источников электричества преобладают гидроэнергия, природный газ и мазут. У многих предприятий в стране есть свои резервные генераторы.

В августе власти Танзании заключили контракт на строительство мощной ГЭС в районе, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за богатого животного мира. Экологи выступают против проекта.