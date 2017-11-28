В Бельгии неисправный поезд наехал на бригаду рабочих

В Бельгии в результате наезда неисправного поезда на группу рабочих погибли два человека, еще 12 пострадали. Об этом сообщает European News.

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Двое из пострадавших получили тяжелые травмы. Инцидент произошел в провинции Эно в коммуне Морланвельц во время буксировки поезда, который получил ранее повреждения в результате столкновения с легковым автомобилем.

Поезд расцепился с другим составом и преодолев 14 км по наклонному пути наехал на бригаду рабочих, которые работали на путях. Причина произошедшего устанавливается.