Эрдоган назвал условие для своей отставки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов уйти в отставку, если лидер оппозиционной Народно-республиканской партии страны Кемаль Кылычдароглу предоставит доказательства коррумпированности турецкого лидера. Об этом сообщает телеканал NTV.

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«Если у вас есть доказательства, то предоставьте их, и я дам ответ. Иначе признайтесь, что вы оклеветали меня и извинитесь. Пусть докажет, в каком иностранном банке у Тайипа Эрдогана есть счет. Если не докажет, пусть уходит из политики. А если сможет доказать, то я оставлю свой пост», — заявил он.

Ранее советник Эрдогана Шабан Дишли ушел в отставку из-за обвинений его брата в причастности к попытке госпереворота.