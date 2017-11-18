Эрдоган не принял извинения НАТО после скандала в Норвегии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу отверг извинения НАТО после того, как его "записали" в враги на военных учениях в Норвегии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Эрдоган прокомментировал скандал, отметив, что такое пренебрежительное отношение не может быть так легко прощено.

"Вы видели неуважительное поведение на учениях НАТО вчера. Есть ошибки, которые допускают не дураки, а только низкие люди", - сказал Эрдоган в эфире телевидения в субботу.

"Такой вопрос не может быть решен простым извинением", - подчеркнул он.

Напомним, в пятницу утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отзывает своих военных из учений НАТО в Норвегии, поскольку его и Мустафа Кемаль Атаюрка, которого в Турции считают основателем современного государства, изобразили врагами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг направил турецкой стороне письмо с извинениями за скандал. Норвегия тоже извинилась перед Эрдоганом. Офицера, который изобразил Эрдогана в роли врага, уволили.