В Сирии в результате авиаударов погибли по меньшей мере 57 человек

Войска сирийского президента Башара Асада вместе с русскими союзниками атаковали сирийские территории, которые сейчас находятся под контролем террористической группировки "Исламское государство" и повстанцев. Об этом сообщает в воскресенье, 26 ноября, агентство dpa со ссылкой на заявления наблюдателей из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, пишет DW.

В частности, военные самолеты (предположительно, российские) осуществили авианалеты на населенный пункт Аль-Шкаф, на востоке провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли 34 человека, среди которых 15 детей. Напомним, что в этом месяце правительственные войска вместе с союзными группировками восстановили контроль над ключевым городом Абу-Камаль в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор.

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В то же время, 26 ноября, правительственные войска Асада также осуществили атаку на территории, контролируемые сирийскими повстанцами недалеко от столицы Дамаска. В результате этой атаки погибло 23 человека, в том числе четверо детей.

Местные активисты сообщили dpa, что правительственные самолеты нанесли удар по рынку в районе Восточная Гута, где погибли 17 человек и еще 50 получили ранения. Восточная Гута и 350 тысяч ее жителей уже четыре года находится под осадой сирийских правительственных войск.

В прошлом месяце ООН обратила внимание на драматическую ситуацию в этом районе, которую представитель ООН по правам человека назвал "эпицентром страданий" в Сирии. Неправительственные организации назвали ситуацию в Гуте "катастрофической".