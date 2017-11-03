Армия Сирии заявила о полном контроле над стратегически важным городом Дейр-эз-Зор

Сирийская армия в пятницу, 3 ноября, заявила об установлении полного контроля над городом Дейр-эз-Зор, последним оплотом "Исламского государства" (ИГ) в Сирии. Дейр-эз-Зор, расположенный неподалеку от границы с Ираком, - один из крупнейших и важнейших городов на востоке Сирии, является также центром нефтяной промышленности страны, как пишет DW.

"Армейские подразделения при поддержке союзников полностью освободили город Дейр-эз-Зор из лап террористической организации "Исламское государство", - отметил представитель сирийской армии, цитирует агентство Reuetrs.

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Об установлении армией контроля над Дейр-эз-Зором накануне сообщали в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, однако в армии тогда отметили, что контролируют пока только 80 процентов города.

На протяжении лет ИГ держало в осаде правительственный анклав на территории города, пока армия в сентябре не прорвала осаду и не начала наступление на контролируемые террористами части Дейр-эз-Зора.

Накануне в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что бои завершены и продолжаются операции по зачистке. Военную операцию вооруженных сил поддерживали российская авиация и шиитские подразделения. По этой же поддержке сирийская армия продовжиють передвижения в направлении еще одного контролируемого боевиками ИГ города на западном берегу реки Евфрат - Абу-Кемаль. Тем временем продолжается наступление курдских и арабских отрядов при поддержке коалиции под предводительством США на восточном берегу Евфрата.

Тем временем в соседнем Ираке 3 ноября правительственные войска вошли на территорию города Эль-Кайм, что вблизи границы с Сирией. Эль-Кайм является последним оплотом ИГ в Ираке.