В Брюсселе митинг против рабства перерос в беспорядки, задержали 100 человек

В Брюсселе после демонстрации против рабства, которая переросла в погромы в центре города, задержали около 100 человек.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон, передает 112.ua.

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Местная газета Le Soir со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ильзе Ван де Кэере сообщила, что сначала демонстранты протестовали против рабства в Ливии. Но потом в толпу вошли около 30 молодых людей в балаклавах и спровоцировали людей двигаться в сторону магазинов.

"Они направились к улице Луиз, где начали громить бутики", - рассказал представитель полиции.

"Порядок на центральных улицах восстановлен. Поведение провокаторов - недопустимо, а реакция полиции - немедленная и жесткая", - позже заявил начальник полиции Брюсселя Филипп Клос.