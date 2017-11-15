В центре Брюсселя произошли массовые беспорядки (фото, видео)

В центре Брюсселя прошли массовые беспорядки. По предварительной информации, в них приняли участие более 100 человек, передает kommersant.ru со ссылкой на местный телеканал RTBF.

Читайте такжеВ Германии бьют тревогу: в протестах в Гамбурге приняли участие 8 тысяч экстремистовДемонстранты атаковали полицейский участок. На месте происшествия работал спецназ. Станции метро в центре города были закрыты на вход и выход. Как уточняет газета La Derniere Heure, группа молодежи била витрины и переворачивала автомобили в центре города, эпицентром событий стала площадь Моне.

Газета Le Soir сообщила, что беспорядки начались в ходе массовой встречи с блогером, известным в соцсетях под ником Vargasss 92. По информации издания, ситуация начала обостряться, когда группа полицейских попыталась приблизиться к блогеру, посчитав сбор несанкционированным, в итоге между его поклонниками и полицией начались столкновения.