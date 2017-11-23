Переодетый солист Maroon 5 спел в нью-йоркском метро (видео)

Солист группы Maroon 5 Адам Левин стал гостем программы Джимми Феллона The Tonight Show и согласился принять участие в розыгрыше. Видео опубликовано на YouTube-канале шоу.

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Популярный ведущий предложил Левину и гитаристу Maroon 5 Джеймсу Валентайну замаскироваться и выступить на одной из станций нью-йоркского метро. Левин, Валентайн и Фэллон спустились в метро, с длинными бородами, очками и кепками.

Для окружающих стало настоящим сюрпризом, когда Адам, Джеймс и Джимми рассекретили себя. Возле артистов собралась огромная толпа фанатов. Поклонники делали селфи и восторженно аплодировали музыкантам.

Как сообщал УНИАН, солиста Depeche Mode отправили в космос в новом клипе.