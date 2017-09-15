Атмосферная работа: солиста Depeche Mode отправили в космос в новом клипе (видео)
13:13, 15 сентября 2017Общество
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Ролик за несколько часов с момента публикации набрал на YouTube почти 200 тыс. просмотров.
Главную роль в клипе исполнил фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан / скриншот
Британская группа Depeche Mode выпустила клип на песню «Cover Me».
Главную роль в клипе исполнил фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан. В скафандре он побродил по улицам Лос-Анджелеса, побыл в невесомости в открытом космосе и завершил ролик тем, что пошел по направлению к морю.
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«Spirit» стал 14-м по счету альбомом для британцев. В его поддержку они в июле дали концерт в Киеве.
Еще в феврале группа выпустила черно-белое видео на их первый сингл «Whereʼs the Revolution» с нового альбома.
Новый ролик за несколько часов с момента публикации набрал на YouTube почти 200 тыс. просмотров.
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