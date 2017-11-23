В рейтинге богатейших семей Азии по версии Forbes впервые за долгое время сменился лидер

На лидерский пьедестал в рейтинге самых богатых семей Азии взошли братья Амбани из Индии. Вегетарианцы, ценители сказочной роскоши и приверженцы семейных ценностей. Об этом говорится в материале журнала "Новое время".

Читайте такжеНазвана самая высокооплачиваемая модель по версии Forbes А начиналось все с того, что в 16 лет сын сельского учителя Дирубхай Амбани отправился на заработки из родной Индии в Йемен и подрабатывал там разнорабочим. Так начинался путь бизнесмена, чьи потомки теперь возглавляют рейтинги об успешных и богатых и управляют собственным бизнесом в не менее чем в третьем поколении.

Согласно новому рейтингу Forbes, семья Амбани с состоянием $44,8 млрд в этом году впервые обогнала южнокорейскую семью Ли - многолетнего лидера рейтинга и собственника корпорации Samsung.

После возвращения из Йемена Дирубхай Амбани наладил производство полиэфирных нитей, а позже этот бизнес вырос в гигант под брендом Reliance. После смерти Дирубхая Амбани гигант возглавили его сыновья Мукеш и Анил, которые теперь приобщают к бизнесу и своих сыновей.

В сферу интересов гиганта входят: телекоммуникации, нефтегазовая, химическая и ретейл-индустрия.

Амбани - это увлекательная история о предпринимательстве и создании богатства в Индии, считают эксперты.

Полную версию материала под названием "Братья по оружию" читайте в номере журнала "Новое время" от 24 ноября 2017 года.