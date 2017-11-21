Земан после встречи с Путиным заявил о необходимости отменить санкции "в один прекрасный момент"

Президент Чехии Милош Земан по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «в один прекрасный момент» с санкциями, введёнными после российского вторжения в Украину, «нужно заканчивать».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам двухсторонних переговоров в Сочи.

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Земан подчеркнул, что на протяжении долгого времени является противником антироссийских санкций ЕС, а также ответных санкций России в отношении ЕС.

«В один прекрасный момент с этим нужно кончать, господин президент. Общий вклад в продовольственную и пищевую промышленности. Если вы этого не сделаете, вы будете лишены наших отличных сыров и йогуртов», - отметил президент Чехии.

В свою очередь, Путин ответил, что с йогуртом в России разберутся.

«Пиво достанем, а с йогуртом мы как-нибудь разберемся», - сказал Путин.

Также российский лидер сообщил, что проинформировал Земана о российском «видении перспектив урегулирования в Украине».

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Кремле назвали предложение Земана «внутриевропейской дискуссией», о компенсации Украине за аннексию АРК «не может быть и речи».

***Россия в марте 2014 после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Страны ЕС и США ввели в отношении РФ ряд экономических санкций.