В Гамбурге случайно раскопали гигантскую бетонную свастику

На спортивной площадке Гамбурга строители случайно наткнулись на гигантскую бетонную свастику. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

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Рабочие работали экскаватором в месте, где планируют возвести кабины для переодевания, когда внезапно откопали нацистский символ размером четыре на четыре метра. Он хранился под слоем земли в 40 сантиметров.

Свастика служила фундаментом для памятника, который был разрушен много десятилетий назад. Городские чиновники говорят, что хотят, чтобы свастику устранили как можно быстрее. Поскольку вывезти ее - слишком сложно, нацистский символ планируют разрушить отбойными молотками.

Как сообщал УНИАН, немецкого полицейского уволили за нацистское приветствие и тату.