В Гамбурге случайно раскопали гигантскую бетонную свастику
Свастика служила фундаментом для памятника, который был разрушен много десятилетий назад.
На спортивной площадке Гамбурга строители случайно наткнулись на гигантскую бетонную свастику. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.
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Рабочие работали экскаватором в месте, где планируют возвести кабины для переодевания, когда внезапно откопали нацистский символ размером четыре на четыре метра. Он хранился под слоем земли в 40 сантиметров.
Свастика служила фундаментом для памятника, который был разрушен много десятилетий назад. Городские чиновники говорят, что хотят, чтобы свастику устранили как можно быстрее. Поскольку вывезти ее - слишком сложно, нацистский символ планируют разрушить отбойными молотками.
Как сообщал УНИАН, немецкого полицейского уволили за нацистское приветствие и тату.