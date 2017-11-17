Немецкого полицейского уволили за нацистское приветствие и тату

В Германии суд постановил уволить со службы полицейского за нацистские жесты и татуировки. Об этом говорится в сообщении федерального административного суда в Лейпциге, передает Европейская правда.

"Служащего, который имеет татуировку неконституционного содержания и который демонстрировал так называемое гитлеровское приветствие, может быть уволен со службы", - говорится в сообщении. Также суд присудил мужчине выплатить штраф в размере 300 евро.

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Как сообщает Spiegel, у полицейского обнаружили татуировку с текстом запрещенного гимна нацистской партии Хорста Весселя. Еще в 2007 году прокуратура инициировала ряд проверок в отношении правоохранителя. Ему инкриминировали причастность к созданию CD-дисков и буклетов с текстами, которые разжигают расовую ненависть.

Также его обвиняли в ношении татуировки нацистского содержания и демонстрации нацистских жестов. Тогда не удалось доказать, что полицейский публично демонстрировал свои тату и нацистское приветствие.

Как сообщал УНИАН, ранее в Берлине у Рейхстага за нацистское приветствие задержали двух китайцев.