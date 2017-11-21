Скептически настроена после выборов: Меркель выступила за новое голосование в Бундестаг

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за проведение новых выборов в Бундестаг. Об этом она сказала в интервью телеканалу ARD, передает Reuters.

Она отметила, что настроена скептически к работе правительства меньшинства. «Моя точка зрения такова, что новые выборы в бундестаг были бы лучшим вариантом», - сказала Меркель. Она также сообщила президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что в ее планах не было становиться канцлером правительства меньшинства. Сам немецкий президент заявил о сложнейшей почти за 70 лет ситуации в кабмине.

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Ранее партия «Альтернатива для Германии» призвала Меркель уйти в отставку. Такое заявление в «АдГ» сделали после того, как «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии отказались войти в коалицию с блоком Меркель в Бундестаге.

Тем не менее сама канцлер заявила, что не видит смысла в своей отставке.