Переговоры по созданию правящей коалиции в ФРГ провалились

Переговоры о создании новой правительственной коалиции в Германии прерваны. Как заявил в воскресенье, 19 ноября, Кристиан Линднер (Christian Lindner), возглавляемая им Свободная демократическая партия (СвДП) покинула переговоры, в которых также участвовали партии ХДС, ХСС и "Союз 90"/"зеленые", как пишет DW.

"Мы не можем нести ответственность за дух, которым наполнены документы правительственных консультаций", - заявило руководство партии в микроблоге Twitter. "Мы были бы вынуждены отказаться от наших основных принципов и от всего, к чему мы стремились долгие годы. Мы не будем подводить наших избирателей, поддерживая политический курс, в который мы не верим", - говорится далее в сообщении.

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Линднер объяснил срыв консультаций "отсутствием доверия" между партнерами. По его словам, сторонам не удалось найти общую идею по модернизации страны. "Лучше не управлять страной, чем управлять неправильно", - добавил политик. "Сегодня, после недель переговоров, мы имеем перед собой список неисчислимых противоречий, открытых вопросов и конфликтов целей", - заметил Линднер.

По словам политика, противоречия между СвДП с одной стороны, и ХДС и ХСС с другой оказались непреодолимыми. В ходе консультаций в воскресенье были предприняты шаги в обратную сторону, поскольку были поставлены под сомнение ранее достигнутые компромиссные решения, сказал Линднер.

Представители "зеленых" раскритиковали отказ либералов от продолжения переговоров. Представитель партии Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) написал на своей странице в Twitter, имея в виду Линднера: "Он выбрал вид популистской агитации вместо государственной политической ответственности".

Критически о действиях Линднера отозвалась и заместитель генерального секретаря ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner). То, как либеральный политик выступил с заявлением, она назвала в Twitter "хорошо подготовленной спонтанностью". По мнению Клёкнер, порядочно было бы, если все четыре руководителя партий, участвовавших в переговорах, совместно сделали заявление для прессы об их прекращении.

Переговоры по созданию коалиции, предварительно названной "Ямайкой", длились около четырех недель.