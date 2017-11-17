В США опубликовали более 10 тысяч документов ФБР об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США разместил в открытом доступе новый пакет документов, связанных с расследованием убийства президента Джона Кеннеди. В этот раз выкладываются только документы ФБР, передает РБК.

Опубликованы 10,7 тыс. документов, из них 144 — впервые. 8,3 тыс. публикуются целиком, 2,4 тыс. — с некоторыми изъятиями.

Читайте такжеРассекреченные документы об убийстве Кеннеди: в СССР опасались, что США нанесут ракетный удар

Один из документов — доклад на имя директора ФБР, из которого следует, что ФБР пыталось узнать у своих источников в Великобритании, проживал ли убийца Кеннеди Ли Харви Освальд в этой стране. Доклад датирован 5 февраля 1964 года.

Другой доклад на имя директора ФБР поступил из Мексики, он касается «возможной заинтересованности Коммунистической партии Мексики в деле Освальда», однако он публикуется с изъятиями (две страницы из пяти).

Это уже пятая выкладка документов по убийству 35-го президента США. В конце июля были опубликованы 3,8 тыс. документов, 26 октября — 2,8 тыс., 3 ноября — 676, 9 ноября — 13,2 тыс.

Из второй выкладки стало известно, что версия о возможной связи Освальда с ЦРУ не нашла документальных доказательств. Также в ней содержался отчет ЦРУ о предполагаемых контактах некоторое время проживавшего в СССР Освальда с советским консулом в Мехико, который, по подозрению американцев, был сотрудником КГБ.

В 1992 году конгресс США принял закон, в соответствии с которым все документы об убийстве Кеннеди и его расследовании должны быть переданы в Национальный архив. Тогда же материалы были засекречены сроком на 25 лет.

Напомним, в конце октября около трех тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США по распоряжению президента Дональда Трампа.