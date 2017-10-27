В США впервые опубликовали почти три тысячи документов об убийстве Кеннеди

Около трех тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США по распоряжению президента Дональда Трампа. Материалы доступны на сайте национальных архивов США.

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс сообщает, что документы по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди будут содержать лакуны лишь в редких случаях.

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"Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года", - заявила Сандерс.

Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди было совершено в пятницу 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) в 12:30 по местному времени. Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди. Закон о публикации этих материалов был подписан президентом Джоджем Бушем-старшим в 1992 году.