Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере пообещал рассекретить документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди.

«В случае предоставления дальнейшей информации, я, как президент, рассекречу связанные с убийством Джона Кеннеди документы, которые были долго заблокированы», — написал он.

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Закон о публикации этих материалов был подписан президентом Джоджем Бушем-старшим в 1992 году.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен заблокировать обнародование документов об убийстве Кеннеди.