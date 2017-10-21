Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
23:34, 21 октября 2017Мир
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Закон о публикации этих материалов был подписан президентом Джоджем Бушем-старшим в 1992 году.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере пообещал рассекретить документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди.
«В случае предоставления дальнейшей информации, я, как президент, рассекречу связанные с убийством Джона Кеннеди документы, которые были долго заблокированы», — написал он.
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Закон о публикации этих материалов был подписан президентом Джоджем Бушем-старшим в 1992 году.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен заблокировать обнародование документов об убийстве Кеннеди.
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